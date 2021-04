«Les filles et garçons peuvent partager les jouets»

«C'est chouette que dans l'histoire, il n'y ait plus de jouets pour les filles et pour les garçons, qu'ils soient tous mélangés et que les enfants puissent les partager. Moi, j'aime jouer à la poupée et au ballon», affirme Claudia, 8 ans. Les enfants de la maison relais de Schifflange ont reçu une invitée spéciale. C'est Taina Bofferding, la ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes (MEGA), qui a pris place sur un des poufs de la bibliothèque pour leur faire la lecture de «Licorne et Robot déménagent».

Dans ce livre de la série Pixi, un oncle qui rénove un magasin de jouets décide de supprimer les rayons roses et bleus. L'ouvrage fait partie du matériel mis à disposition du personnel éducatif et des parents par le MEGA, et présenté par la ministre qui anime des ateliers sur le terrain cette semaine.

«C'est une expérience fructueuse d'être en contact direct avec les jeunes, commente l'intéressée. On a parlé des stéréotypes. Ils ont déclaré que cela avait peu d'importance pour eux que des jouets soient considérés comme étant pour des filles ou des garçons, qu'il fallait s'amuser avec les jouets dont on a envie avec les copines et les copains». «Pour nous, il est important que les enfants réalisent qu'ils sont tous égaux et qu'il faut avoir du respect les uns envers les autres, apprécie Gilles Poos, chargé de direction de la maison relais de Schifflange. Et un outil comme un livre est plus concret».

(Séverine Goffin/L'essentiel)