Une policière a été frappée et blessée au visage

Dans la nuit de samedi à dimanche, rue de la Reine dans la capitale, un homme a tenté d'échapper à un contrôle de police. Hors de lui, il a réussi à s'en prendre à une femme policière, la frappant au visage. Elle a été blessée.

Les collègues de la jeune femme ont pu maîtriser et immobiliser l'individu qui se débattait violemment. Il était visiblement drogué et portait même sur lui des objets volés un peu plus tôt sur un jeune homme à la gare.

Il a été transporté au poste de police et des poursuites sont engagées.

(nc/L'essentiel)