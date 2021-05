Les agents privés doivent-​​ils revenir à la Gare?

Depuis le 30 mars 2021, il n'y a plus de société de gardiennage privé dans les rues du quartier de la Gare, à Luxembourg-Ville. Engagé durant trois mois par la ville de Luxembourg, la société GDL Security a terminé sa mission au tout début du printemps. «Et ce n'est désormais plus notre société qui occupera le terrain, à partir du 15 mai 2021», nous a confié Jorge Batista, manager commercial et opérationnel chez GDL Security.

«Suite à l'appel d'offres lancé par la ville de Luxembourg, auquel huit sociétés de gardiennage ont répondu, c'est désormais la société G4S qui a remporté le marché pour une durée de six mois. Ils ont remis un prix plus avantageux. On est un peu déçus de ne pas pouvoir continuer, mais c'est comme ça. C'est vraiment la guerre des prix et on n'hésitera pas à retenter l'expérience si on nous le propose à nouveau». Contactée par L’essentiel, la société G4S n’a pas donné suite à nos questions pour nous en dire plus sur sa prochaine mission.

«Les agents privés sont superflus»

Durant trois mois, huit hommes de la société GDL Security, accompagnés de chiens, ont sillonné les rues du quartier de la Gare, à Luxembourg-Ville. «C'était une bonne expérience», ajoute encore Jorge Batista, de GDL Security. «Comme partout, il y a eu des hauts et des bas, et on était vraiment sous le feu des projecteurs. On savait qu'au moindre problème, on n'allait vraiment pas nous rater. Heureusement, tout s'est bien passé et on a très bien collaboré avec la police grand-ducale».

«Ces derniers mois, on n’a pas eu de problèmes», relève Nicolas, chef de cuisine dans un restaurant du quartier. «De moins en moins de gens sont dehors. Je me sens en sécurité. Quant à la présence des agents de gardiennage, ou pas, je ne vois pas de différence. Qu’ils reviennent ou pas, pour moi, ce n’est pas important. La police est suffisamment présente dans le coin. En rajouter, ce n’est pas nécessaire. On a fait très bien sans, après ils font acte de présence et ça rassure peut-être les habitants. À part ça, je ne vois pas l’intérêt… C’est un peu superflu».

«C’est tranquille»

Claudia travaille elle aussi dans la restauration et elle se demande si les agents privés sont vraiment considérés. «Des gardiens sont près du Delhaize et des CFL, et j’ai l’impression qu’ils ne sont pas respectés», regrette-t-elle. «Ils ne se font pas respecter comme les agents de police. Après, même les policiers n’arrivent pas à être partout. Ces gens trainent là et ne respectent personne. Le quartier de la Gare est devenu le quartier de la capitale où on se sent le moins en sécurité. J’ai vraiment peur d’y passer, et pour me protéger, j’évite d’y passer. Dès que je peux, je prends un bus au lieu d’un train pour rentrer chez moi… Je perds du temps, parfois, mais je préfère».

Croisées dans le quartier de la Gare, deux copines, Lise et Laurence, originaires de Bettembourg et d’Arlon, soulignent que l’endroit est très «populaire». «Plein de cultures différentes se mélangent et on ne ressent pas d’insécurité. En plein milieu d’après-midi, on imagine qu’il y a moins de souci… Et puis quand on papote entre nous, on ne fait pas attention. On profite, il fait beau et on retrouve un peu un sentiment de liberté». Originaire de Liège, un couple est venu dans le quartier de la Gare, pour «les restaurants et les terrasses». «On ne s’y sent pas en danger», indiquent André et Élodie «On voit quelques policiers, mais il n’y a pas de stress». Pour Daniel, aussi, «c’est tranquille». «Parfois je vois des choses graves» dit-il, «mais que voulez-vous que je fasse? C’est le travail de la police. On les voit dans le quartier, même les agents privés. Il faut que ceux-ci reviennent».

«Ce sont eux qui commandent»

«Je connais le quartier de la Gare à Luxembourg depuis très longtemps», ajoute encore Claudia, «et j’y travaille depuis plus de 30 ans et c’est de plus en plus effrayant. Surtout devant la gare centrale. La consommation d’alcool, le trafic de drogue, ce sont des choses que l’on peut voir de ses propres yeux. Quand je dois aller prendre mon train, je dois vous avouer que je ne me sens pas en sécurité». Et Claudia de nous confirmer que les choses se compliquent au fil de la journée. «Tôt le matin, vers 6h, il n’y a rien», dit-elle, «mais quand on va vers 16h30, ils sont tous là à consommer de l’alcool. Ce n’est pas une ou deux personnes. C’est une trentaine d’individus. Ils ne portent pas forcément leurs masques…».

«Avant devant la gare, quand j’étais étudiante, on remarquait beaucoup de SDF, mais ils n’étaient pas méchants», se souvient Claudia. «Ils traînaient, mais ça s’arrêtait là. Après, on a vu débarquer le trafic de drogue et maintenant, on a peur de se prendre un coup de couteau. Alors qu’un commissariat de police se trouve à côté et que des agents de sécurité sont là dans le quartier. J’ai l’impression qu’on doit faire face à des gens qui n’ont peur de rien. Ce sont eux qui commandent… Ils sont tous concentrés à proximité du Delhaize et si je peux passer de l’autre côté de la rue, je n’hésite pas…».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)