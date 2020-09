Deux femmes les ont attaqués à l'arme blanche

Ce n'est qu'une coïncidence mais elle est troublante. Deux faits divers similaires se sont produits à quelques heures d'intervalle, dans le nord et le sud du Luxembourg, mercredi soir, lors desquels deux hommes ont été agressés à l'aide d'un objet tranchant, le premier par son épouse, le second par une personne de sexe féminin dont on ne sait pas si elle est sa compagne.

Selon la police grand-ducale, une vive altercation a opposé un couple à Ettelbruck, dans la nuit de mercredi à jeudi. L'homme a été agressé par sa femme, qui a utilisé un objet tranchant pour lui infliger deux coupures profondes. Fortement alcoolisée, l'épouse a été retrouvée à son domicile et arrêtée sur ordre du parquet. Elle sera présentée à un juge d'instruction, ce jeudi après-midi, et s'est vu notifier l'obligation de quitter le domicile conjugal. Son mari a été conduit à l'hôpital pour y être soigné.

Peu après 23h, mercredi soir, un incident du même type s'est produit dans un appartement, à Bascharage, où un homme a été blessé au couteau par une femme. L'auteur présumé des faits, qui n'était plus présent à l'arrivée de la police, s'est rendu un peu plus tard dans un commissariat de police. La victime a été emmenée à l'hôpital pour y être soignée. La suspecte a été arrêtée sur ordre du ministère public et sera présentée au juge d'instruction. Le couteau, lui, a été confisqué.

(pp/L'essentiel)