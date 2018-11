Un village s'offre un cinéma haute technologie

Comédie, drame, science fiction. Tout cela sera bientôt à voir dans le petit village de Kahler, une localité de la commune de Garnich. Le 1er décembre, un cinéma ouvrira dans le centre communautaire, le «Duerfzenter Koler». Le «Kinoler» peut accueillir 46 spectateurs. Six représentations par semaine sont prévues (voir encadré).

Horaires d'ouverture



Les séances ont lieu du mercredi au samedi, à 20h, et les dimanches, à 15h et 20h. Le film de 15h est destiné aux enfants. L'entrée est à 8 euros pour les adultes et 6 euros pour les étudiants et les enfants. Détails et programmes sur le Les séances ont lieu du mercredi au samedi, à 20h, et les dimanches, à 15h et 20h. Le film de 15h est destiné aux enfants. L'entrée est à 8 euros pour les adultes et 6 euros pour les étudiants et les enfants. Détails et programmes sur le site Internet du cinéma

Dans le centre communautaire qui a émergé du bâtiment de l'ancienne école primaire et du service d'incendie, il y a, à côté du cinéma, une salle des fêtes de 100 m² et deux salles de réunion de 50 et 25 m². «Mais le Kinoler est bien sûr la pièce maîtresse», se félicite Henri Knuppertz, président de la Koler Bierger ASBL qui s'est formée en 2012 pour travailler sur le centre communautaire et prendre aussi en charge la gestion du cinéma.

Un risque calculé

Bien sûr, 3,6 millions d'euros, cela représente un investissement élevé «et aussi un risque, mais calculé», affirme le bourgmestre Georges Fohl. Si le cinéma ne fonctionne pas, il pourra à nouveau être reconverti en autre chose, comme une salle de réunion. «Le but est que le cinéma couvre ses propres coûts, et pour cela nous avons bien sûr besoin d'un certain nombre de spectateurs». Il faudrait ainsi neuf personnes par séance pour couvrir les coûts quotidiens.

Diaporama: Un cinéma de rêve dans le village

Techniquement, le cinéma est à la pointe: 32 haut-parleurs offrent à la petite salle presque carrée du son Dolby Atmos supporté par un effet 3D. «Selon l'installateur, nous sommes le plus petit cinéma dans lequel il ait jamais installé cette technologie», indique le bourgmestre. Qui est fermement convaincu du succès du cinéma. «C'est un investissement de la commune, avec lequel nous voulons aussi rendre quelque chose à la région, car nous bénéficions aussi des offres des communes voisines, comme des installations sportives et autres». Pour la première année, le budget de fonctionnement est estimé à 40 000 euros. «Pour les coûts, mais aussi pour les objectifs de revenus», selon Georges Fohl.

Par l'intermédiaire du Centre de Diffusion et d‘Animation (CDAC), le seul cinéma de l'ouest du Grand-Duché reçoit des licences pour les derniers films. Mais en dehors du programme régulier, les œuvres des deux clubs de cinéma de la ville doivent également être projetées. «À partir de la mi-janvier, nous projetterons ces films le lundi et les intégrerons au programme permanent», explique Yves Di Bartholomeo, secrétaire de l'ASBL. Douze employés s'occuperont tour à tour des soirées, sur une base volontaire et bénévole. «Si la commune nous offre une telle situation, nous ne voulons pas nous enrichir» explique le jeune homme de 37 ans, qui est policier «dans la vraie vie».

(Stefanie Braun/L'essentiel)