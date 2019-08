Notre série d'été... au château de Colmar-​​Berg

Cet été, L'essentiel et L'essentiel Radio vous proposent une série de reportages pour partir à la découverte de lieux incontournables et surprenants au Grand-Duché. Aujourd’hui, partez à la découverte d'un des châteaux les plus emblématiques du pays.

Notre journaliste Jonathan Vaucher vous propose de découvrir la commune de Colmar-Berg et son monument le plus impressionnant. En haut d'une colline, au milieu de la commune, on peut passer devant sans même le voir: le château de Berg est la résidence officiel de la famille grand-ducale. Petit tour du propriétaire.

La carte postale estivale est diffusée à 17h43 et 19h43 sur L'essentiel Radio. Vous pouvez également (ré)écouter le reportage ici :