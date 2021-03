Travailler plus le dimanche, oui mais comment?

Permettre aux salariés du commerce de travailler plus que 4 heures le dimanche, au-delà de 6 dimanches par an. Une évolution que souhaitent de concert la confédération luxembourgeoise du commerce (clc) et l'OGBL. Problème: les deux parties ne sont pas d'accord sur la méthode. La clc demande ainsi que cette modification soit basée sur le volontariat du salarié. «Nous recevons des lettres de délégations de personnel qui demandent de travailler plus le dimanche», affirme Claude Bizjak, directeur adjoint de la confédération. Ce changement pourrait se réaliser via un accord avec les syndicats, en prévoyant pour chaque salarié un quota annuel d'heures supplémentaires à ne pas dépasser». En ce qui concerne les contreparties, il souligne que la loi prévoit déjà une majoration de salaire ou des jours de congés supplémentaires.

Mais l'OGBL, qui organisait une conférence de presse ce jeudi à Luxembourg, se montre perplexe sur la notion de volontariat. «Cela n'existe pas dans le monde du travail, estime David Angel, secrétaire central du syndicat commerce de l'OGBL. Quand mon employeur me demande de travailler le dimanche et que je dis non, le mois suivant, j'aurais des horaires qui ne m'arrangent pas, ou alors il me refusera des congés». Un argument que réfute Claude Bizjak, qui affirme qu'il y a «généralement» une bonne entente entre employeurs et salariés dans le secteur. «Du point de vue de l'employeur, il est contre-productif de forcer un salarié à travailler le dimanche, car le bon accueil dans le commerce ne serait pas garanti», ajoute-t-il.

Six exceptions par an

Quoi qu'il en soit, l'OGBL demande que la possibilité de déroger à la limite de quatre heures soit inscrite dans une convention collective sectorielle, «afin d'être sûrs qu'il n'y ait pas de pression de part et d'autre». «Nous proposons à la clc, le temps que cette convention collective soit signée, une période transitoire de douze mois pendant laquelle l'employeur pourra appliquer la proposition de la confédération», ajoute David Angel.

Toutefois, la confédération juge qu'une convention collective sectorielle n'est «pas un bon outil» pour le commerce. «Ce secteur est beaucoup trop hétérogène, note Claude Bizjak. En outre, si on limite cette disposition aux conventions collectives existantes dans les grandes entreprises, on écartera les petits commerces, ce qui créera une situation de concurrence déloyale». Pour rappel, le code du travail prévoit pour le moment que les employés dans le commerce puissent travailler plus de 4 heures au cours de six dimanches par an, «si des nécessités particulières l'imposent».

(Olivier Loyens/L'essentiel)