Une étrange sobriété a plané sur la fête nationale

Plutôt lente à l'allumage! Il a clairement fallu attendre que le soleil se couche pour sentir les premiers frémissements dignes d'une fête nationale à Luxembourg-Ville. Ce n'est qu'à partir de 23h, ce mardi 22 juin 2021, vraiment, que les ruelles du centre de la capitale ont commencé à se remplir sérieusement, rappelant une époque pas si lointaine que cela, où la capitale était noire de monde en cette veille de fête nationale.

Les averses de l'après-midi en ont visiblement refroidi plus d'un à débuter les festivités dès 18h. Aux quatre coins de la ville, à ce moment-là, de petits groupes se rassemblaient timidement, encore et toujours marqués par les mesures sanitaires liées à la crise du Covid-19 et un couple de touristes belge de nous confier: «c’est vraiment bizarre, car on ne dirait pas que c’est la fête nationale».

«Au départ, tout le monde se regarde...»

«Il n’y a pas grand monde, pour le moment, car ces derniers mois, on était toujours obligé de se cacher pour faire la fête», nous rappelait encore un jeune homme sur le coup de 19h. «On fait désormais la fête en petits groupes, isolés les uns des autres. Même si les règles sont moins strictes en juin 2021, c’est un peu resté dans notre esprit. Il faudra attendre que le niveau d’alcool monte à un certain niveau pour que les gens se montrent...».

Et un restaurateur bien connu de la capitale de confirmer cet étrange sentiment, vers 21h: «On est content de travailler», reconnaît Lucien Elsen, patron de restaurant Mesa Verde, «mais il y a toujours cette ambiance de peur et d’angoisse. Les masques, les tests rapides, c’est très difficile à gérer et on essaie de faire de notre mieux. Les gens sortent en groupe. Pour la fête de la musique, dimanche, les gens se sont un peu déchaînés, mais au départ, tout le monde regardait autour de soi... Malgré tout, c'est quand même la fête nationale!».

