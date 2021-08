Un Bob peut en exploser un autre sur Insta

Participer aux derniers Jeux olympiques a certainement permis aux participants luxembourgeois de gagner en visibilité. Dans les médias et a fortiori sur les réseaux sociaux, certains se sont montrés particulièrement actifs avant, pendant et après les compétitions qui se sont déroulées durant deux semaines au Japon. Et pourtant, si vous cherchez les sportifs luxembourgeois au plus grand nombre d'abonnés sur Instagram, c'est ailleurs qu'à Tokyo qu'il fallait concentrer vos recherches.

Grâce à la cycliste Christine Majerus (9 636 abonnés sur Instagram) ou encore la joueuse de tennis de table Sarah De Nutte (8 142 abonnés), on a pu découvrir, à distance, les coulisses des JO de Tokyo, mais la sportive luxembourgeoise avec le plus grand nombre d'abonnés n'est autre que la joueuse de tennis, Mandy Minella. Aux quatre coins du monde, la joueuse de 35 ans régale sur les réseaux sociaux et nous fait régulièrement partager son quotidien de maman de deux petites filles et de sportive de haut niveau. Plus de 24 000 abonnés suivent sur Instagram celle qui mettra bientôt un terme à sa carrière.

« Ne cofondez pas Bob Bertemes »

Chez les hommes, l'international luxembourgeois de football Gerson Rodrigues fait le show et ses abonnés le lui rendent bien. Ils sont plus de 58 000 à la suivre, depuis un long moment, d'un club à l'autre. De la Moldavie à l'Ukraine en passant par le Japon, l'attaquant de 26 ans peut compter sur un très large soutien sur Instagram. Juste devant le footballeur, on retrouve un cycliste sur la deuxième marche du podium. Avec plus de 113 000 abonnés sur Instagram, Bob Jungels, 28 ans, reste toujours très sobre dans des posts toujours très propres autour de son sport de prédilection.

Même s'ils ne boxent absolument pas dans la même catégorie, ces deux sportifs donnent parfois le tournis aux non initiés du sport luxembourgeois. Deux parfaits homonymes répondant au prénom de Bob et au nom de Bertemes font partie des meilleurs athlètes du pays. Mais sur Instagram, il n'y a pas photo. C'est le coureur de fond Bob Bertemes, 27 ans, qui domine largement le spécialiste du lancer de poids de 28 ans. Le plus jeune des deux, à ne pas confondre avec celui qui a participé aux JO (un peu plus de 1 000 abonnés), peut en effet compter sur plus de 120 000 abonnés. Et c'est tout simplement le sportif luxembourgeois qui compte le plus d'abonnés sur Insta.

«J'ai envie de rester authentique»

Comment en est-il arrivé là? «Mon compte Insta a explosé en mars 2020», nous a répondu Bob Bertemes. «Cela correspond en effet avec la première période de confinement liée à la crise du Covid-19. J'ai soudainement disposé de plus de temps et une première vidéo, filmée avec un ami avec qui je m'entraîne, est devenue virale. Depuis, j'ai pris le pli de poster une vidéo par jour. Et il n'y pas vraiment de hasard. Tous les jours, je montre ce que je fais à l'entraînement via des «Reels». La séquence dure entre 15 et 30 secondes et c'est super facile à poster et à produire. Je cours et quelqu'un me suit avec un vélo. On tourne toujours à moins de 25 km/heure, c'est donc jouable».

Kiné de profession, Bob Bertemes nous indique également qu'il prend quinze minutes par jour pour poster ses séquences sur Insta. «J'ai envie de rester authentique et cela doit rester un hobby», dit-il. «Je reçois beaucoup de demandes de collaboration, mais ce n'est pas mon objectif. La seule publicité que je fais, c'est avec des produits que j'utilisais déjà avant d'avoir «du succès» sur Insta. Je reçois entre 100 et 200 messages par jour... Je les lis tous, mais je ne peux pas toujours y répondre. Je ne suis pas coach et je ne suis donc pas en mesure de fournir des programmes d'entraînement, par exemple, mais je peux donner un petit feed-back sur un style de course à pied».

«The sky is the limit»

Alors que d'autres sportifs sont plus connus que lui au Luxembourg, comment explique-t-il ce succès? «Je trouve ça "normal"», souligne Bob Bertemes, «pour la simple et bonne raison que tout le monde court. Et dans tous les sports, il faut au moins courir. Et puis, le monde entier connaît la course à pied. Le truc pour que ça fonctionne bien, c'est la régularité et l'authenticité. Avec mon nombre d'abonnés, je pourrais faire une demande de "certification" à Instagram, mais franchement, je ne me considère absolument pas comme une personnalité publique. Tous mes posts sont spontanés. Le post d'aujourd'hui a été enregistré la veille, mais aujourd'hui, je ne suis pas encore en mesure de dire ou d'imaginer ce que je posterai demain».

Enfin, celui que l'on pourrait considérer comme le plus grand influenceur sportif au Luxembourg ne manque pas d'objectifs sur la piste d'athlétisme. «Après avoir réussi à me qualifier pour mes premiers championnats d'Europe en salle en mars 2021 en Pologone», précise Bob Bertemes, «j'aimerais réussir la même chose à l'extérieur en août 2022 à Munich. Ce sera super dur, mais j'y crois. "The sky is the limit". J'aimerais vraiment bien réaliser une bonne performance sur 5 000 mètres et plus tard dans les 10-15 prochaines années, j'aimerais également me montrer performant sur le marathon».

(Frédéric Lambert / L'essentiel )