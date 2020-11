«Les chiffres nous rappellent que le VIH est toujours là»

Les 49 nouvelles infections recensées l'ont été par transmission hétérosexuelle (24 cas) et par transmission homo/bisexuelle (22 cas), a indiqué le Comité de surveillance du sida, qui publiait son rapport 2019, ce jeudi.

Comment dépister le VIH?



Aujourd’hui, le dépistage peut se faire de 3 façons au Luxembourg:



- Le dépistage par prise de sang à l’hôpital ou en laboratoire (6 semaines après un risque d’infection au VIH).

- Le dépistage par test rapide d’orientation diagnostique (TROD) à la HIV Berodung ou dans le dimps (à partir de 12 semaines après un risque d’infection au VIH). Cette méthode consiste à prélever une goutte de sang à l’extrémité du doigt.

- Le dépistage par autotest (à partir de 12 semaines après un risque d’infection au VIH). La méthode permet à la personne de procéder au dépistage chez elle, en toute discrétion confidentialité. Depuis juillet 2019, les autotests VIH sont disponibles au Luxembourg dans les pharmacies et depuis novembre dans les supermarchés Cactus.

Le Comité regrette qu'«il n'y ait pas de baisse significative» concernant les infections homo ou bisexuelle (22 en 2019 et 2018 par rapport à 15 en 2017) «et ce malgré l’implémentation de la PrEp (Pre-exposure prophylaxis) depuis 2017», un traitement médicamenteux qui empêche l'infection par le virus du sida chez des personnes séronégatives.

Le Comité se félicite toutefois que la «flambée épidémique chez les usagers de drogue» soit «bel est bien stoppée depuis 2018»: seuls trois cas d’infections VIH ont été recensés par usage de drogue. Le résultat d'un «grand effort consenti sur les sites de traitement des drogues».

«Redoubler d’efforts»

La présidente du Comité sida, le Dr Carole Devaux, a alerté: «Les chiffres nous rappellent que le HIV/Sida est toujours là et qu'il n'autorise aucune baisse de vigilance». Elle concède que la pandémie de Covid-19, «a eu un impact certain sur les stratégies de dépistage mises en place dans le pays, rendues moins accessibles» et invite à «redoubler d’efforts pour augmenter la couverture de dépistage».

La semaine européenne du dépistage se déroulera du 20 au 27 novembre, avec pour objectif «de promouvoir le dépistage spontané du VIH, de montrer les avantages d’un diagnostic rapide et de sensibiliser à l’efficacité du traitement en cas de séropositivité». Durant cette semaine, il sera possible d'effectuer un dépistage par prise de sang, sans ordonnance, et gratuitement dans les laboratoires suivants: Ketterthill, Bionext et durant toute l’année au Laboratoire national de santé, à Dudelange.

«Love Baguette»

«Face au VIH, le dépistage est plus que jamais un outil de prévention», a rappelé la ministre de la Santé, Paulette Lenert. «Seule la connaissance de son statut sérologique permet à une personne ayant été infectée avec le VIH de protéger sa santé et celle des autres».

À noter que pour la deuxième année consécutive, la HIV Berodung et l’artisan «Namur» se sont associés pour la réalisation de la «Love Baguette». Pour 2,20 euros vous pourrez acheter une baguette façonnée en forme de ruban rouge, symbole de la solidarité avec les personnes vivant avec le VIH, du 20 novembre au 1er décembre, dans tous les magasins Namur du pays.

