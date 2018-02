Le train à Rodange est une vraie galère

«Le ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch, est un chantre de la mobilité qui prône l'utilisation des trains. Encore faudrait-il que le réseau soit à la hauteur», s'insurge Jean-Michel, un des usagers mécontents de la ligne 70 entre Rodange et Luxembourg.



«Depuis plusieurs semaines, rien ne va plus aux CFL lors des heures de pointe. Mercredi matin, un train a été supprimé et un second, raccourci de moitié en capacité, était bondé. La veille, le train s'est arrêté 18 minutes avant la gare de Hollerich pour une panne. Cela ne peut plus durer», dit-il.





1 000 trains arrivent et partent chaque jour

Si elle comprend la grogne des usagers, Alessandra Nonnweiler, directrice de la communication des CFL, avance un certain nombre d'explications. «Mercredi, nous avons dû faire face à une panne. La veille, il y avait un problème d'aiguillage à Athus, en Belgique, qui a eu des répercussions sur notre réseau. La semaine dernière, le souci était côté français», justifie-t-elle, sans nier les problèmes sur le réseau luxembourgeois.



«Mille trains partent et arrivent chaque jour en gare de Luxembourg. Un seul grain de sable et toute la mécanique est enrayée. Notre réseau est aujourd'hui à saturation et notre capacité limitée. D'importants chantiers sont d'ailleurs lancés pour répondre aux besoins des usagers». Contacté par L'essentiel, le ministère rappelle l'investissement de l'État de 3,8 milliards entre 2013 et 2023, «dans un souci d'amélioration constante du service et de la qualité».

(Gaël Padiou/L'essentiel)