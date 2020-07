Au Luxembourg, le début officiel des grandes vacances, ce jeudi 16 juillet, marquera également le retour à la normale dans les structures d'accueil du pays. Le première période de déconfinement se terminera donc pour les crèches et les foyers qui avaient dû fermer totalement, dès le lundi 16 mars, avant de pouvoir amorcer un retour progressif depuis le 25 mai, avec des critères restrictifs.

«Nous sommes heureux de revenir dans une "nouvelle" normalité», nous a avoué Arthur Carvas, président du conseil d'administration de la Fédération luxembourgeoise des services d'éducation et d'accueil pour enfants (FELSEA). «Qui aime rester à la maison sans rien faire pendant quatre mois, alors qu'il a fait le choix d'aider les plus petits à grandir au quotidien? Beaucoup d'entre nous se sont sentis inutiles et on se réjouit de pouvoir reprendre nos activités, même si de vraies contraintes seront toujours là».

Des pertes économiques pour les structures

Car Arthur Carvas prévient d'emblée: «Les groupes ne seront pas mélangés. Ils seront simplement élargis de cinq à douze enfants (moins de 2 ans) ou de cinq à seize enfants (2-4 ans). C'est juste une extension du bras familial avec un strict respect des gestes barrières. Et on appelle vraiment à la vigilance de tous les parents lorsqu'ils entreront à l'intérieur des structures, car, comme on peut le voir dans les écoles, le Covid-19 vient souvent de l'extérieur. Il faudra se laver les mains, porter le masques et garder ses distances. L'augmentation des chiffres des personnes infectées, ces derniers jours au Luxembourg, c'est alarmant, et tout le monde devra être vigilant, car une structure pourrait devoir s'arrêter du jour au lendemain».

Avec plus de 400 structures d'accueil au Luxembourg, ce secteur d'activité est également important économiquement. «En fermant mi-mars, on a perdu des revenus que l'on ne récupérera pas», reconnaît le fondateur et responsable de la crèche King Arthur's Castle, à Mersch. «On a certes été aidés comme l'ensemble de l'économie, mais certains parents ont pu mettre un terme plus rapidement aux contrats qui nous liaient. Je n'ai pas encore entendu parler de fermeture de crèches, mais pour certaines, les aides n'étaient pas suffisantes».

(Frédéric Lambert/L'essentiel )