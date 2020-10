5 269 personnes peuvent utiliser les transports Adapto

Gratuits comme l'ensemble des transports publics depuis mars 2020, les transports Adapto, destinés aux personnes handicapées, ont connu une réforme au niveau des modalités d'accès, des modes de réservation et du fonctionnement. François Bausch, ministre Déi Gréng de la Mobilité et des Travaux publics, a présenté ce mardi un premier bilan de ces changements aux députés de la commission de la Famille et de l'intégration et de la commission de la Mobilité et des Travaux publics.

Le fonctionnement des transports Adapto a sans surprise lui aussi été impacté par la crise sanitaire, avec une première phase difficile au mois de mars, suivie «d’un effondrement presque immédiat des activités dû au confinement». Le service a néanmoins bien repris depuis le mois de septembre, est-il indiqué. Ces premiers mois ont permis de procéder à quelques améliorations dans le système de réservation: meilleure gestion des fauteuils roulants (poids et taille), indication d'un chien d'assistance, regroupement d'usagers, adaptation de l'algorithme, etc.

Au 12 octobre 2020, 5 269 personnes sont enregistrées et possèdent une carte Adapto. Au cours de l'année 2019, 4 786 personnes handicapées ont utilisé ce mode de transports et 101 366 courses ont été facturées. Le nombre de personnes utilisant l’application mobile est de 355 personnes actuellement. Le ministère de la Mobilité et des Travaux publics envisage par ailleurs de faciliter les procédures de renouvellement pour les détenteurs de la carte.

(pp/L'essentiel)