Des travaux sur l'A3 de vendredi jusqu'à lundi

Dans le cadre de la construction de la nouvelle ligne ferroviaire entre les villes de Luxembourg et Bettembourg, l'Administration des ponts et chaussées procédera également au barrage de l'A3 entre la Croix de Gasperich et la Croix de Bettembourg du vendredi 25 octobre vers 20 heures au lundi 28 octobre vers 6 heures.

Le trafic de l'A3 entre les Croix de Gasperich et de Bettembourg est dévié dans les deux sens via les autoroutes A13, A4 et A6.

Barrages et déviations

Ces routes et bretelles seront fermées à partir de vendredi soir vers 20 heures jusqu’à lundi vers 6 heures:

- L’A3 entre la Croix de Bettembourg et la Croix de Gasperich venant de la fontière franco-luxembourgeoise et vers les autoroutes A6 et A1



- Les bretelles d’accès de la Croix de Bettembourg venant de l’A13 et vers la Croix de Gasperich de l’A3



- La bretelle d’accès de l’échangeur Livange venant de la N31 et vers la Croix de Gasperich de l’A3



À partir de 22 heures ce vendredi jusqu’à lundi vers 6 heures le barrage d’autoroute et des bretelles suivants seront mis en place:

-L’A3 entre la Croix de Gasperich et la Croix de Bettembourg venant du rond-point Gluck et vers la Croix de Bettembourg



- Les bretelles d’accès de la Croix de Gasperich venant de l'A1 et l'A6 et vers la Croix de Bettembourg de l’A3



- La bretelle d’accès de l’échangeur Livange venant de la N31 et vers la Croix de Bettembourg de l’A3



L'accès à la station de services «Shell» de l'Aire de Berchem est barré vendredi, à partir de 18h, jusqu'à lundi vers 6h, tandis que l'accès à la station de services «Aral» de l'Aire de Berchem est barré vendredi, à partir de 20h, jusque lundi vers 6h.

Des perturbations du trafic sont attendues vendredi, en fin d'après-midi, en raison des travaux préparatifs nécessaires à la fermeture de l'autoroute.

(L'essentiel)