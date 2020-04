Une prime pour les personnels hospitaliers?

On le sait, les personnels soignants dans les hôpitaux luxembourgeois sont soumis à rude épreuve, en ce moment, en raison de la crise du coronavirus. Congés suspendus et mobilisation générale dans les hôpitaux, tout est fait pour lutter contre la pandémie qui a frappé le Luxembourg comme le reste du monde. Du coup, outre quelques applaudissements au balcon à 20h, les personnels soignants méritent peut-être aussi une reconnaissance plus concrète.

C'est en tout cas ce que réclame une pétition ouverte aux signatures depuis ce mercredi et jusqu'au 26 mai sur le site Internet de la Chambre des députés. Le texte réclame «une prime unique pour tout le personnel des hôpitaux, cliniques, maisons médicales et maisons de soins pour leur engagement exceptionnel dans cette période de crise contre le Covid-19». Difficile de dire que tous ces gens ne méritent pas un coup de pouce, en effet. Des chaînes de supermarchés, où les employés sont aussi soumis à de fortes pressions avaient d'ailleurs déjà suivi cette démarche en versant une prime à leurs salariés mobilisés.

Remboursement des prêts suspendus?

En tout, 25 pétitions sont ouvertes aux signatures à partir de ce mercredi, 14 nouvelles et 11 qui avaient été suspendues au début de la crise. Parmi les nouvelles pétitions, plusieurs portent sur le coronavirus, d'ailleurs. Ainsi, un pétitionnaire réclame la création d'un fond de solidarité pour les commerces fermés. Un autre veut la suspension du remboursement des prêts immobiliers et personnels pendant l'état de crise. Une campagne massive et continue de dépistage du coronavirus est aussi exigée. Pour mémoire, le Luxembourg fait déjà partie des pays qui dépistent le plus.

Une aide pour les PME et indépendants est aussi demandée. Plus inattendue, une pétition réclame des sous-titres en français pour les allocutions liées au Covid-19. Pour mémoire, vous pouvez suivre en vidéo sur notre site Internet toutes les interventions des ministres, avec une traduction française en direct. Hors virus, des pétitions contre le tabac, pour un jour férié à l'occasion de la journée des droits des femmes ou encore en faveur d'une demi-journée de congé pour aller donner son sang sont aussi ouvertes aux signatures.

(jw/L'essentiel)