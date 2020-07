La Croix-​​Rouge continue son action face au Covid

La Croix-Rouge luxembourgeoise est toujours active face à la crise du coronavirus. C'est en tous cas le message que diffuse l'association ce mercredi dans un communiqué, à l'occasion de la publication de son rapport d'activités 2019. L'association est ainsi impliquée dans la prise en charge de personnes sans-abri et positives au Covid-19, «afin de leur offrir assistance et dignité». «De nombreuses démarches de solidarité telles que la distribution de masques aux personnes vulnérables ont été possibles grâce à une forte mobilisation de particuliers et d’entreprises, souligne Marc Crochet, directeur général adjoint. Cette vague de solidarité a été incroyable!».

La Croix-Rouge a étendu ses capacités dans la santé et le logement



Dans son rapport d'activités 2019, la Croix Rouge luxembourgeoise indique avoir accueilli plus de 700 patients lors la première année d'activité de son site de Colpach, dédié aux soins de réhabilitation. De plus, l'association a ouvert une troisième structure de logement encadré à Esch-sur-Sûre pour répondre aux besoins des personnes âgées.



En ce qui concerne le logement, «une priorité», l'association a notamment pris en charge, pour la première année d'activité, onze jeunes mamans au sein du groupe Yua. Ce dernier vient en aide aux jeunes mères majeures, issues de contextes familiaux et sociaux compliqués.

En outre, la Croix-Rouge luxembourgeoise indique avoir étendu l’accès à ses épiceries sociales, face aux conséquences économiques de la crise sanitaire pour les personnes vulnérables.

80 lits à Colpach

De plus, l'association rappelle qu'elle s'était adaptée à la situation au cours des derniers mois, notamment lors du pic de la crise. Elle avait ainsi participé à la distribution d’équipements pour les personnels soignants, et en ouvrant des maisons relais pour accueillir leurs enfants.

La Croix-Rouge luxembourgeoise note aussi avoir prêté main forte aux autorités de santé avec l’ouverture de centres secondaires pour les patients atteints de coronavirus et ne nécessitant pas de soins aigus. À Colpach, par exemple, 80 lits ont été mis à disposition. Dans le domaine des soins à domicile, la Croix-Rouge indique avoir mis en place des mesures sanitaires pour assurer la sécurité des bénéficiaires et de ses salariés.

(ol/L'essentiel)