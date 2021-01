Le masque en tissu reste utile «comme geste barrière»

L'Autriche impose le masque FFP2 dans les commerces et les transports, l'Allemagne exige des masques médicaux (chirurgicaux ou FFP2). Tandis qu'au Luxembourg, le ministère des Transports recommande, sans les imposer, les masques FFP1 voire FFP2 pour les plus vulnérables. Même le ministère de l'Éducation nationale a commandé des masques FFP2 pour ses enseignants. Ceux en tissu ne suffiraient donc plus?

«Bien porté, le masque FFP2 protège mieux, en particulier sans valve. Face au variant anglais plus transmissible, les quelques pour cent d'efficacité en plus pourraient être importants», admet Paul Wilmes, de la Task Force Covid, qui constate qu'il est devenu plus facile de s'en procurer.

«Renforcer le sentiment de sécurité des enseignants»

Doivent-ils être généralisés? Le ministère de la Santé tempère. «En l'absence d'évidences scientifiques solides, les masques FFP2 ne sont pas recommandés dans les activités de la vie courante. Ceux en tissu peuvent être utilisés par des personnes saines ne présentant aucun symptôme. Ils restent recommandés pour la population comme geste barrière».

Autre précision: les masques FFP2, réservés en principe aux professionnels de santé, «imposent un effort respiratoire plus important. Les personnes qui en portent doivent être capables de supporter cet inconfort. Car un masque mal porté annule tout bénéfice». Sur la même ligne, l'Éducation nationale n'impose pas le FFP2, jugé «non nécessaire». C'est d'abord pour «renforcer le sentiment de sécurité des enseignants, à la demande des syndicats», qu'il en met à disposition.

(Nicolas Martin et Noémie Koppe/L'essentiel)