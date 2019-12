Après la neige, ça va souffler fort au Luxembourg

Après la neige, qui a fait son retour en fin de soirée jeudi, c'est un épisode de vent fort qui s'invite au Grand-Duché. MeteoLux a appelé à la vigilance pour ce vendredi après-midi, de 14h à 18h, et samedi matin, de 5h à 12h. Le prévisionniste indique qu'un vent fort soufflera sur tout le pays, avec des rafales d'environ 70 km/h vendredi et jusqu'à 80 km/h samedi, voire un peu plus localement.

Côté températures, le thermomètre restera bloqué à 6°C ce vendredi et oscillera entre 3 et 8°C samedi et dimanche. Le week-end devrait une nouvelle fois être très pluvieux. Dans ces conditions, mieux vaudra rester bien au chaud et songer aux préparatifs des fêtes de fin d'année...

(L'essentiel)