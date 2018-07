Les prix du pétrole grimpent, l'index approche

L'inflation augmente, au Luxembourg, notamment en raison de la hausse du prix des produits pétroliers, selon des chiffres du Statec, publiés mercredi. Ainsi, l'indice des prix à la consommation augmente globalement de 0,16% en juin par rapport à mai. Hors produits pétroliers, les prix ne grimpent que de 0,10%.

En effet, les produits pétroliers sont de plus en plus chers depuis avril. En juin, ils augmentent globalement de 1,4% sur un mois. À la pompe, le plein de diesel coûte 2,2% de plus et le plein d'essence 1,8% de plus que le mois précédent. Globalement, les prix de l'or noir ont augmenté de 15% sur un an.

L'index d'ici fin septembre

Avec cette hausse, le taux annuel d'inflation est lui passé à 1,4% fin juin, contre 1,3% fin mai. De quoi rapprocher encore un peu plus l'indexation automatique des salaires. «Nous confirmons nos prévisions avec une indexation prévue pour le troisième trimestre», c'est-à-dire cet été ou en septembre, confirme à L'essentiel Jérôme Hury, chef de division statistiques sociales au Statec. «Par contre, il nous est impossible de nous prononcer sur un mois précis, la collecte des prix étant actuellement en cours pour le mois de juillet». À chaque fois que l'inflation atteint 2,5%, une nouvelle tranche indiciaire, avec augmentation des salaires de 2,5%, est déclenchée.

Parmi les autres prix à la hausse, ceux des voyages à forfait sont en augmentation de 3% à l'approche des grandes vacances. Parmi les aliments, la hausse des prix des fruits frais, du poisson frais et de la volaille est compensée par une baisse pour les légumes frais et la bière. Sur un an, les prix alimentaires restent toutefois en augmentation de 2,4%.

(JW/L'essentiel)