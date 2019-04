L’École internationale grandit à Mondorf

À l’École internationale de Mondorf-les-Bains (EIMLB), de nouveaux préfabriqués ont été posés. Les aménagements seront réalisés dans les semaines à venir. «Nous serons ainsi en mesure d’accueillir une seconde vague d’élèves en septembre prochain», se réjouit le directeur, Camille Weyrich. Fondée sur le modèle des écoles européennes publiques, l’EIMLB a accueilli ses premiers élèves l’an dernier.

Ils seront rejoints par de nouveaux camarades rentrant en première année dans des sections francophone et anglophone, au primaire, et francophone, anglophone et germanophone, au secondaire.

Le nombre d'élèves va doubler

«Le nombre de nos élèves doublera pour atteindre un chiffre entre 170 et 200, dit le directeur. Et celui de nos enseignants passera de 13 à 26». L’EIMLB teste un concept pédagogique innovant axé sur des élèves acteurs de leur apprentissage et bénéficiant d’un suivi personnalisé.

«Nous ne voulions pas attendre le bâtiment définitif pour nous faire la main, note Camille Weyrich. La structure en dur devrait voir le jour d’ici trois ans à côté du futur vélodrome. Elle aura une capacité totale de 1 690 élèves et offrira aussi des classes du secondaire général luxembourgeois et de la formation professionnelle. Nous aurons des spécialisations encore inexistantes comme masseur et coach fitness», annonce le directeur.

(L'essentiel/Séverine Goffin)