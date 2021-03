Une femme de 46 ans a disparu depuis le 12 février

La police grand-ducale communique ce mardi après-midi sur une nouvelle disparition au Grand-Duché. Jacqueline Ramos Carvalhal, 46 ans, originaire d'Ettelbruck, est portée disparue depuis le 12 février dernier. Elle a été aperçue pour la dernière fois, ce jour-là, à la gare de Luxembourg-Ville, dans un train à destination de Saint-Nicolas (Belgique).

Elle mesure environ 165-170 cm, a des cheveux noirs courts et est légèrement corpulente. Lorsqu'elle a disparu, elle portait des chaussures beiges, un foulard rose et vert, un jean et une veste verte. Elle présente un signe distinctif: une tache de naissance à l'arrière de la nuque.

Toute personne susceptible de fournir des informations sur cette disparition doit contacter le poste de police de Kirchberg/Cents au (+352) 244 47 1000 ou par e-mail (police.cents@police.etat.lu).

(L'essentiel)