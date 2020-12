C’est presque devenu un membre de la famille. «Dimanche sera un très grand jour pour moi, avec le tram au centre-ville, ma petite nièce qui aura un an et mon papa 81 ans». Ana est enchantée de l’inauguration dimanche à 10h du nouveau tronçon entre la place de l’Étoile et celle de la Gare. «Les travaux étaient dérangeants mais j’aime bien notre tram. Je le trouve très coloré et ça j’adore», sourit la retraitée qui réside à Bonnevoie et compte bien profiter du nouveau tronçon. «Moins que les gens qui travaillent, mais si on est en ville c’est beaucoup plus agréable et plus rapide qu’un bus ou la voiture pour faire le trajet Gare-Kirchberg».

Parisienne d’origine, installée au Limpertsberg, Caroline est aussi conquise. «Je ne fais que traverser le quartier mais j’ai l’impression qu’autour on se dit: «enfin on voit le résultat après autant de souffrances, car les magasins derrière dans les petites rues ont beaucoup souffert. J’espère que maintenant on va tous revenir plus facilement faire nos achats ici car il y a plein de magasins intéressants», lance-telle. «Pour moi prendre le tram c’est magique. Quand il fait gris dehors pouvoir prendre cette grande chenille colorée c’est vraiment sympathique».

«Une nouveauté dans le quartier»

Autour de la place de Metz , certains commerces comptent beaucoup sur l’ effet tram. «Pour le moment c’est un peu calme. On espère que le 13 va augmenter le passage et donner un coup de pouce aux commerces autour. On est dans l’inconnu. Ce sera un peu difficile au début mais les gens vont s’habituer», lance Bak propriétaire du QG Lounge. Fernando du Metropolitan Bar est moins confiant. «Pour nous avec les travaux et le confinement il n’y aura pas de miracle je crois. Mais c’est une nouveauté dans le quartier. Je vais l’utiliser presque tous les jours. Je viens depuis la gare, et au lieu de venir à pied je prendrai le tram, c’est pas loin mais bon», sourit-il.

Le tram bouleverse aussi profondément la circulation dans le quartier. «On voit encore des voitures qui ne connaissent pas les changements de sens de circulation dans les rues mais petit à petit tout va se mettre en ordre. Il y a trois mois c’était vraiment compliqué. Maintenant ça va on s’habitue», positive Ana. «Il faudra être plus vigilants car il n’est pas facile de savoir quand le tram arrive, mais avec les travaux c’était bien pire, donc on est tous soulagés », conclut Caroline.

