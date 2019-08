Demandez les primes pour les véhicules «propres»

En janvier dernier, le gouvernement est passé à la vitesse supérieure dans sa lutte contre la pollution automobile. L'objectif du règlement grand-ducal adopté: favoriser des transports qui rejettent de moins en moins de carbone et qui fonctionnent le plus possible à l'électricité. Dans ce cadre, une prime peut, depuis le 1er août, être accordée aux propriétaires ou détenteurs d'un véhicule immatriculé au Luxembourg. Un non-résident peut obtenir cette prime dans le cadre d'un contrat de leasing en tant que détenteur du véhicule. La mesure concerne pour le moment les véhicules neufs mis en circulation au Luxembourg, du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Jusqu'à 5 000 euros

Pour une voiture ou une camionnette 100% électrique, le montant de la prime s'élève à 5 000 euros. Les voitures et camionnettes hybrides qui émettent jusqu'à 50 grammes de CO2 par kilomètre rapportent, elles, 2 500 euros à leur acheteur. Quant aux motos, mobylettes, cyclomoteurs et autres scooters, le montant de la prime pourra aller jusqu'à 25% du prix d'achat, hors TVA, du véhicule, avec un plafond de 500 euros. Les voitures et camionnettes roulant à l'aide d'une pile à combustible à hydrogène sont également éligibles. Mais pas les trottinettes électriques. Une prime allant jusqu'à 300 euros ou 25% du prix d'achat sera accordée à l'achat d'un vélo ou d'un pedelec25, un vélo électrique d'une puissance jusqu'à 0,25 kW. Il faut avoir au moins 18 ans pour l'obtenir.

Un formulaire à remplir

Comment demander sa prime? Les demandes devront être effectuées au plus tôt sept mois après la date d'immatriculation du véhicule au nom du demandeur et au plus tard deux ans après sa première mise en circulation. Un formulaire doit être rempli auprès de l'Administration de l'environnement. En 2017, 1 936 véhicules électriques ou hybrides se sont vendus au Luxembourg. Et, selon les derniers chiffres disponibles, 1 135 ont été vendus lors du premier semestre 2018. Avant la mise en place des abattements fiscaux début 2017, seuls 714 véhicules en 2016 et 565 en 2015, s'étaient vendus.

(Philippe Di Filippo/ L'essentiel)