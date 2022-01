La population de la capitale a grimpé de 25%

La population de la capitale ne cesse de croître. C'est ce qu'indiquent les derniers chiffres communiqués mercredi par la Ville de Luxembourg. Au 31 décembre 2021, elle était peuplée par 128 514 âmes, soit près de 4 000 habitants de plus qu'il y a un an. Sur les dix dernières années, la population de la capitale a connu une augmentation de près de 25%. Par ailleurs, le rapport édité par les services de la Ville montre que plus de 70% de la population est représentée par des étrangers (90 715 résidents étrangers).

La ville dénombre donc 37 799 résidents luxembourgeois (29,41% de la population totale). Des chiffres qui placent la place au rang des villes les plus cosmopolites du monde, avec 167 nationalités officiellement recensées pour l'année 2021.

Bonnevoie, le quartier le plus peuplé

Avec près de 21 200 habitants, les Français représentent la première communauté étrangère vivant dans la capitale. Ils devancent les Portugais (12 700). Les Italiens, avec 9 245 ressortissants, complètent le podium. Parmi les pays frontaliers, les Belges sont représentés par 4 529 résidents dans la capitale, alors qu'il y avait 3 907 Allemands au 31 décembre.

Enfin, Bonnevoie est le quartier le plus peuplé de la ville, avec 17 773 habitants. Il devance le quartier de Belair et ses 12 139 habitants et le Limpertsberg avec ses 11 195 résidents. Courant février, la Ville de Luxembourg publiera un rapport plus détaillé de sa population.

(yb/L'essentiel)