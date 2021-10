Il défonce la vitrine d'un magasin avec sa voiture

Il était un peu plus de minuit ce mercredi lorsqu'un automobiliste a eu un impressionnant accident, rue de Steinfort à Eischen (commune de Habscht), dans l'ouest du Luxembourg. L'homme a percuté avec sa voiture la vitrine d'un magasin et a fini sa course plusieurs mètres plus loin, à l'intérieur du local commercial.

Le conducteur impliqué dans l'accident a été pris en charge sur place par les ambulanciers. Il souffrait de blessures minimes. Le bâtiment et le véhicule, en revanche, ont subi d'importants dégâts matériels.

Un petit sac de marijuana a été saisi dans le véhicule. Après un test rapide de dépistage de drogues qui s'est révélé positif, un examen clinique de l'automobiliste a été ordonné. Ce dernier était de plus sous le coup d'un retrait administratif de son permis de conduire. Un rapport d'accident a été établi.

(pp/L'essentiel)