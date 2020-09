63% de bouchons en moins lors du confinement

Le trafic a repris au Luxembourg mais tous les automobilistes s'accordent sur un point: la circulation n'a rien à voir avec «avant». Et pour cause, lors de la dernière semaine d'août, la congestion était encore inférieure de 35% à la même semaine en 2019, selon la fondation Idea, qui dévoile ces chiffres dans son tableau de bord économique et social du mois de septembre.

Au plus fort du confinement, entre le 16 mars et le 27 avril, «entre télétravail et fermetures administratives», la baisse des embouteillages a même été «vertigineuse» puisqu'en moyenne, la congestion affichait un recul de 63%! La fondation Idea y voit un «indicateur précieux» sur la façon dont le Luxembourg vit et gère la crise.

Partis en vacances

Ainsi, au moment des premières phases de déconfinement, l'écart «a eu tendance à se réduire jusqu'au 2 juillet, avant de s'élargir à nouveau jusqu'au 20 août», ce qui laisse à penser «que les résidents, notamment salariés, sont biens partis en vacances comme les autres années mais qu'en plus, de nombreux salariés sont demeurés en télétravail». Cette baisse du trafic peut aussi s'expliquer par la baisse du nombre de touristes qui ont traversé le Luxembourg, pour se rendre sur leur lieu de vacances.

Les entreprises luxembourgeoises continueront-elles à recourir massivement au télétravail dans les prochaines semaines? L'info trafic le dira...

(mc/L'essentiel)