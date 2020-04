L'ULC demande un geste pour les salons de coiffure

Non, les coiffeurs ne sont pas sur le point d'ouvrir. Mais l'Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC) appelle ce lundi le gouvernement, qui avait indiqué jeudi dernier que les coiffeurs resteraient fermés jusqu'à nouvel ordre, à revoir sa position. En tous cas pour les «petits salons de coiffure». «Le travail y est généralement effectué sur rendez-vous, argumente l'ULC. En outre, ces salons sont plus faciles à gérer que les grandes surfaces de vente, et il est possible d'imposer le port d'un masque de protection».

Luc Olinger, président de la fédération des patrons coiffeurs, note pour sa part que les salons qui accueillent en temps normal sans rendez-vous pourront aussi revoir leur fonctionnement, en ne prenant que sur rendez-vous. «Ils peuvent par exemple ne prendre que quatre clients à la fois et ouvrir une heure de plus, comme en Allemagne, ajoute-t-il. Ils peuvent aussi s'adapter en ne se concentrant que sur les cheveux, et en n'effectuant pas de soins sur le visage, comme tailler la barbe par exemple».

Quoi qu'il en soit, Luc Olinger indique que les salons, «qui sont équipés en gants, en masques et en gel désinfectant», se tiennent prêts à retravailler. Le dirigeant espère à ce titre qu'ils pourront rouvrir au mois de mai. «Si les salariés sont en chômage partiel, les loyers et frais généraux sont toujours là, souligne-t-il. Pour un coiffeur qui travaille à Luxembourg, l'aide financière de 5 000 euros pour les indépendants accordée par le gouvernement part vite dans le loyer, qui se chiffre environ à 4 000 euros environ».

