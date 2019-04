«On attend de savoir ce que veut Londres»

Les chefs de gouvernement du Benelux, qui fête cette année ses 75 ans, et le ministre président du land voisin de Rhénanie-du-Nord-Westphalie se rencontraient ce mardi matin au Mudam, à Luxembourg. Avec au menu des discussions sur les priorités du Grand-Duché, qui assure la présidence du Benelux cette année. Mais au final, le point presse à l’issue de la rencontre a surtout tourné autour du Brexit. Et, visiblement, les Anglais commencent à fatiguer tout le monde. En écoutant le Parlement britannique, «on n’entend que non, non, non, non, non, non, non, non… mais on ne sait toujours pas ce qu’ils veulent», a déploré Xavier Bettel. «On n’attend plus une sortie, on est plus proches de la sortie de secours».

Quelle heure sera-t-il?



Luxembourg, Bruxelles et Amsterdam dans des fuseaux horaires différents? Ce n’est pas franchement une bonne idée, selon les trois chefs de gouvernement. Les trois pays du Benelux ont mis sur pied un groupe d’expert qui travaille sur la fin du changement d’heure saisonnier et sur le choix entre heure d’été et heure d’hiver. «Nous voulons adopter une position commune et l’élargir aux pays voisins». Côté allemand, le ministre président de Rhénanie du nord Westphalie Armin Laschet veut aussi régler sa montre sur celle du Benelux. «Nous n’accepterons pas un autre fuseau horaire que le Benelux», assure-t-il.

Même son de cloche chez Charles Michel, le Premier ministre belge. «Réunion après réunion, il n’est pas possible pour le Parlement britannique de dire ce qu’ils veulent. On sait ce qu’ils ne veulent pas, mais pas ce qu’ils veulent». Difficile, dans ce contexte, de faire des projections pour l’avenir. «La balle est dans le camp du Royaume Uni» qui doit se décider d’ici le 12 avril, a insisté Mark Rutte, le chef de gouvernement néerlandais. «Un Brexit dur serait une mauvaise nouvelle pour tout le monde, pour les pays du Benelux, pour les autres pays européens et pour le monde entier».

La question des élections européennes

D’autant qu’un doute subsiste sur les élections européennes. Pour Xavier Bettel comme pour ses collègues, «il ne peut pas y avoir de doute juridique sur les élections» de mai prochain. Du coup, si les Britanniques sont toujours dans l’UE le 26 mai, il faudra qu’ils organisent des élections européennes. Sinon, ils n’auront pas droit à une nouvelle prolongation du délai pour le Brexit.

Parmi les autres sujets au menu des discussions des chefs de gouvernement, le Luxembourg a décliné ses priorités pour la présidence. Il s’agit de l’approfondissement du marché intérieur, de la transition énergétique, de la lutte contre le changement climatique et de la numérisation. Sur le climat, Xavier Bettel veut entendre les jeunes qui manifestent. «Une plateforme Benelux sur la transition énergétique sera créée et nous intégrerons les jeunes à l’écoute, nous recevrons les jeunes du Benelux au Luxembourg cette année. Ils veulent des perspectives durables sur le climat». Et, sur le marché intérieur, «nous voulons supprimer les obstacles» qui subsistent, indique Xavier Bettel. Un marché, en comptant la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, qui compte 45 millions d’habitants.

