75 000 tests rapides arrivent au Luxembourg

Une première livraison de 75 000 tests rapides arrive au Luxembourg ce vendredi, a annoncé le gouvernement, dans un communiqué, confirmant les informations livrées mardi, à la mi-journée, par la ministre de la Santé. Ces tests seront distribués dans les services d'urgences des hôpitaux, les centres de consultation, les maisons de soins et centres intégrés pour personnes âgées et l'inspection sanitaire.

Plus délicats et moins fiables que les tests PCR actuellement utilisés en masse au Luxembourg, les tests rapides permettent un diagnostic en 15 à 30 minutes, ne nécessitant pas d'analyses en laboratoire. Les prélèvements se font uniquement «par voie nasopharyngée», c'est-à-dire par le nez, précise le communiqué. Jugés plus délicats à manier que les tests PCR, ils pourront être effectués par médecins, infirmiers et autres personnel médical après une formation adéquate, ainsi que par les pompiers.

Ni pour les personnes âgées, ni pour les enfants

Le ministère de la Santé précise qu'un test négatif doit être suivi par un test PCR, plus sensible à la présence du virus. Les nouveaux tests antigéniques rapides seront utilisés pour le diagnostic des patients avec des symptômes, entre le 1er et le 4e jour après l'apparition de ces symptômes et pour le tri des patients suspects à l'arrivée aux urgences, au centre de consultation ou chez le médecin. Ils serviront aussi au personnel des hôpitaux et institutions de soins en cas de symptômes légers.

En revanche, la direction de la Santé ne recommande pas l'utilisation de ces tests pour les personnes de 65 ans ou plus, ni pour les enfants. Ils ne serviront pas non plus avant la participation à un événement familial, social, sportif ou culturel. Chez les personnes asymptomatiques, explique le ministère, le test n'est pas assez sensible pour être sûr qu'un test négatif signifie une absence de virus.

(jw/L'essentiel)