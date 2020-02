L'index devrait tomber entre janvier et octobre 2021

Alors que les salariés et pensionnés ont pu voir avec grand plaisir leur salaire augmenter de 2,5% au mois de janvier, certains pensent déjà à la nouvelle tranche indiciaire. Le Statec vient d'apporter une première estimation, en prévoyant une nouvelle augmentation des salaires et pensions en 2021.

La fourchette reste encore assez large, «entre le premier et le troisième trimestre 2021» estime l'institut statistique du Luxembourg, qui a revu à la hausse ses prévisions en termes d'inflation pour l'année 2020 (+1,9%) soit une augmentation de 0,3% par rapport aux projections précédentes.

Tout dépendra du prix du baril de pétrole

Pour expliquer cette augmentation, le Statec se base sur l'augmentation des prix du gaz au Luxembourg, les tensions à la hausse sur le marché des biocarburants et sur l'augmentation des accises sur l'essence et le diesel (+1 à 3 centimes par litre pour l'essence, et de 3 à 5 centimes par litre pour le diesel) au printemps.

À noter que ces prévisions ne tiennent pour l'instant pas compte de l'introduction d'une taxe carbone, à partir de l'année prochaine. Une décision qui pourrait assurément accélérer le déclenchement de l'index au Luxembourg.

Reste à savoir si l'augmentation des salaires et des pensions se fera au premier, au second ou au troisième trimestre. La hausse ou non du prix du baril de pétrole sur le marché international aura un impact décisif.

(Thomas Holzer/L'essentiel)