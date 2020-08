La police n'est pas censée utiliser la clé d'étranglement

La mort. C'est ce qu'à subi George Floyd aux États-Unis, après avoir été l'objet d'une clé d’étranglement de la part d'un policier. Une bavure qui aurait peu de chances de se produire au Luxembourg, si l'on se fie aux techniques d'interpellation enseignées dans les rangs de la police grand-ducale. «Elles ne se basent pas sur des techniques d’étranglement sanguins/respiratoires», assurent les forces de l'ordre.

Mais comment les policiers font-ils alors pour immobiliser des personnes non-coopérantes? Alors que l'utilisation de tasers n'est pas permise (excepté pour l'Unité spéciale de la police), les forces de l'ordre pratiquent-elles par exemple la«prise arrière», qui consiste pour les policiers à passer un bras sous le bras de la personne à maîtriser, afin de créer un déséquilibre?

Des caméras embarquées pour éviter les rebellions?

«Il n’est pas possible de fournir une réponse générale à cette question, indique la police. La technique utilisée pour immobiliser la personne non-coopérante dépend toujours de la situation et de l’état dans lequel elle se trouve. L'interpellation inclut une communication permanente avec cette personne et le contrôle de ses signes vitaux. Le principe-clé est toujours celui de la réponse proportionnelle, dans le but de garantir la sécurité de toutes les parties engagées».

Quoi qu'il en soit, 177 plaintes pour outrages à agents et 76 cas de rébellions ont été enregistrées en 2019, d'après les chiffres communiqués mardi. En outre, 453 policiers avaient été blessés entre 2007 et 2016 lors de rébellions pendant les interventions. Parmi eux, 81 avaient subi des incapacités de travail de plus de trois jours. Évoquée depuis plusieurs années, et même testée en 2018, l'utilisation de caméras embarquées par les policiers pourrait leur permettre de se protéger des rebellions. Et aussi d'empêcher les bavures. «Le dossier est chez le ministère de la Sécurité intérieure, indique la police. Le cadre juridique correspondant doit évidemment encore être mis en place».

(Olivier Loyens/L'essentiel)