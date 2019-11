4 cambrioleurs dans un fourgon volé à Berlin

Un travail de fourmi a permis aux policiers de remonter, lundi, la piste d'une équipe de cambrioleurs passée plusieurs fois à l'acte dans la journée autour de la capitale et à l'ouest du pays. Des témoignages ont d'abord mené à l'identification d'une camionnette immatriculée en Allemagne, très vite liée à plusieurs larcins dont l'intrusion dans une maison de Bridel vers 16h20.

Le véhicule, pisté, a ensuite été repéré du côté de Olm, au nord-ouest de Luxembourg-Ville. Les forces de l'ordre ont alors pu interpeller trois personnes dans le véhicule, un quatrième complice a tenté de s'enfuir à pied avant d'être repris. «Des bijoux, de l'argent et des outils de cambriolage ont été saisis», indique la police, qui précise que le fourgon à bord duquel voyageaient les cambrioleurs «avait été volé à Berlin au début du mois de novembre et qu'il portait des fausses plaques d'immatriculation».

Les quatre personnes arrêtées sont trois hommes et une femme, dont on ignore les profils mais soupçonnés d'être à l'origine de cambriolages aussi à Kockelscheuer et Dahlem lundi. Ils devaient être présentés à un juge d'instruction mardi.

(nc/L'essentiel)