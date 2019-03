Le nombre d'interventions du SAMU a explosé

Le Service d'aide médicale urgente (SAMU), existe au Luxembourg depuis 1989. L'année suivante, il effectuait déjà 3 411 interventions à travers le pays. C'est pourtant deux fois moins qu'en 2018, avec un nombre d'interventions record qui a grimpé à 7 299. En trente ans, «la population est passée de 386 000 à 602 000 habitants» et «le nombre de frontaliers a quasiment quadruplé», rappelle Taina Bofferding, ministre de l'Intérieur. Mais selon elle, «le nombre de vecteurs SAMU n'a pas été adapté» au fil du temps.

Voilà pourquoi il va être déployé, à compter du 1er juillet prochain, sur un quatrième site dans le pays. Jusqu'à présent et depuis sa création, le SAMU pouvait intervenir depuis trois bases: à Luxembourg-Ville, Esch-sur-Alzette et Ettelbruck. S'ajoutera donc une quatrième base à partir de l'été prochain, intégrée au Centre d’incendie et de secours d'Hesperange.

Approuvé en conseil de gouvernement

Cette quatrième base permettra «de garantir une couverture territoriale homogène», indique Taina Bofferding, rappelant que la décision d'élargir le déploiement du SAMU a été prise ces dernières heures et validé en conseil de gouvernement ce vendredi.

L’équipage de chaque base SAMU se compose d’un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation et d’un infirmier en anesthésie et réanimation. Sur le plan logistique, il bénéficie de véhicules équipés mais aussi du soutien d'un hélicoptère de Luxembourg Air Rescue pour l'antenne de la capitale et celle d'Ettelbruck.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)