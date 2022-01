Les prénoms les plus donnés au Luxembourg sont...

À ce stade, ce n’est même plus une surprise: Emma est en tête des prénoms féminins les plus donnés aux bébés en 2021, avec 60 occurrences dans les chiffres de l’état civil de la Ville de Luxembourg. Gabriel, qui partageait ce titre côté garçons avec Emma depuis 2014, a en revanche disparu du top 3, même s'il a continué à être donné. Il a été détrôné par Louis (64), qui n’a jamais été loin. Les prénoms courts, souvent à deux syllabes, sont prisés depuis des années. Dans le top 3, derrière Emma, on trouve ainsi Sofia et Mia. Et, derrière Louis, Lucas, avec ou sans «s», et Liam.

Dans le sud, qui compte une fraction des naissances, les préférences varient légèrement. Au Centre hospitalier Emile Mayrisch (CHEM), Mia est en tête chez les filles, suivie, en deuxième place, par Beatriz, Inaya et Luana et ensuite, aussi à égalité, par Giulia, Laura, Lena, Lina et Yara. Chez les garçons, Liam se retrouve en tête, suivi de Luca, puis d’Alessio, de Diego, de Kylian et de Noah.

Par ailleurs, comme les années précédentes, le nombre de naissances continue sa progression. 6 230 bébés ont ainsi été enregistrés à l’état civil de la capitale, contre 6 033 en 2020, soit une hausse qui s’est tassée à 3,27%. Entre 2019 et 2020, le «baby boom» était de 9%. Cumulées, les maternités de quatre hôpitaux du pays ont enregistré 7 696 naissances en 2021.

(Séverine Goffin/L'essentiel)