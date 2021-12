Un ouvrier meurt dans un glissement de terrain

Un ouvrier a été mortellement blessé ce mercredi midi suite à un glissement de terrain sur un chantier, dans la rue Zenon-Bernard à Esch-sur-Alzette, indique la police. «Une structure en acier qui était censée sécuriser la zone du chantier a cédé», précisent les forces de l'ordre. Cette structure est prévue, lors de travaux en profondeur, pour éviter que les parois ne tombent.

À l'arrivée des secouristes, l'homme «n'était pas enseveli, mais des chiens pisteurs ont été mobilisés, afin de s'assurer qu'il n'y avait personne coincé en dessous», indique le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS). La victime est décédée des suites de ses graves blessures, malgré les premiers soins de réanimation, note la police. Une cellule d'aide psychologique a été mise en place, afin de soutenir les collègues de la personne décédée.

Le procureur a été informé du drame et la police judiciaire a été chargée de mener l'enquête. L'Inspection du travail et des mines (ITM) a également été prévenue et s'est rendue sur place.

(L'essentiel)