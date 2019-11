Dreiborn, «pas pour n'importe quel mineur»

«L'UNISEC a été conçue uniquement pour éviter d'envoyer des mineurs en prison à Schrassig avec les adultes, martelait ce mercredi le Médiateur, Claudia Monti. Or, depuis son lancement, elle tourne au maximum de sa capacité et les profils des mineurs enfermés sont très variés. Certains présentent une certaine dangerosité mais d'autres sont des fugueurs avec des difficultés familiales ayant commis des délits mineurs ou encore des décrocheurs scolaires qui sont désorientés».

En sa qualité de Contrôleur externe des lieux privatifs de liberté, le Médiateur, Claudia Monti, présentait son premier rapport sur l'Unité de sécurité fermée pour mineurs. L'UNISEC est opérationnelle depuis le 1er novembre 2017, à Dreiborn, sur le site du Centre socio-éducatif de l'État (CSEE). Elle propose un programme resocialisation sur mesure pour les mineurs qui y sont enfermés. Ceux-ci y sont placés pour trois mois renouvelables.

Globalement, le Médiateur tire un bilan très positif du fonctionnement de l'UNISEC. «L'infrastructure est bien et l'équipe fait du très bon travail mais il reste des problèmes indépendants de sa volonté». Le Médiateur plaide pour la mise en place d'un profil qui justifierait le placement d'un jeune à l'UNISEC. «Quand un majeur est concerné, un vrai travail de réflexion est mené pour savoir si il doit être envoyé en prison. Les mineurs doivent avoir ce même droit», souligne-t-elle. Qui plus est, depuis l'ouverture de l'UNISEC, aucun mineur n'a plus été envoyé à Schrassig, «mais juridiquement cette possibilité existe encore, souligne Claudia Monti. Je m'y oppose formellement».

Le Médiateur note également quelques améliorations nécessaires, comme une plus grande flexibilité pour les appels téléphoniques et les visites, l'interdiction à la police de menotter les mineurs, etc. Elle insiste également sur le suivi des mineurs à leur sortie, qu'elle juge actuellement insuffisant. «Cela nécessiterait des investissements, mais la création d'un groupe de vie dans les internats du CSEE pour les mineurs venant de l'UNISEC serait très bénéfique. Plus largement, j'ai été choquée de réaliser qu'un foyer pouvait refuser d'accepter un jeune jugé trop compliqué», conclut-elle.

(Séverine Goffin/L'essentiel)