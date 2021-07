Henckes, futur directeur général d'Hospilux

Le suspense n'aura pas duré trop longtemps pour Nicolas Henckes. Un tout petit peu plus d'un mois après avoir annoncé qu'il quitterait son poste de directeur de la Confédération luxembourgeoise du commerce (clc), il a d'ores et déjà retrouvé un emploi.

Hospilux est une société active dans le secteur médical et basée à Contern. Hospilux est une société active dans le secteur médical et basée à Contern.

À partir du 1er janvier 2022, Nicolas Henckes deviendra en effet le nouveau directeur général d'Hospilux, société qualifiée, dans un communiqué tombé ce mardi 20 juillet, de «leader national, des entreprises spécialisées et des sociétés de vente à distance, dans le domaine médical», dans les secteurs privé et public au Grand-Duché.

Un nouveau challenge

L'actuel directeur d'Hospilux, Claude Bindels, restera l'actionnaire unique tout en assurant le rôle de pharmacien. Après 25 ans à la tête de l'entreprise, il s'est montré heureux «d'avoir trouvé le candidat idéal pour diriger la société», créée il y a plus de 35 ans et aujourd'hui basée à Contern. Les nouveaux objectifs sont clairs pour le prochain directeur: digitaliser et moderniser, poursuivre le développement commercial et affronter les défis à venir du mieux possible.

Après avoir occupé durant 4 ans et demi le poste de directeur de la clc, Nicolas Henckes se lancera donc d'ici six mois dans un tout nouveau défi: «C'était dans mon ADN de reprendre la direction d'une entreprise», a-t-il affirmé dans un communiqué. «Je connais bien le secteur de la santé où la responsabilité morale est haute. J'ai hâte de relever ce défi dans une entreprise florissante dans un secteur très concurrentiel et en constante évolution».

(fl/L'essentiel )