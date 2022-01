Plus d'un milliard d'euros pour l'Uni et la recherche

L'État va accorder à l'Université de Luxembourg et aux centres de recherche publics une dotation de 1,70 milliard d'euros, a annoncé jeudi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Une somme qui sera versée dans le cadre des conventions pluriannuelles (2022-2025) signées entre le ministre Claude Meisch et les responsables de l'Université de Luxembourg, du LIH (Luxembourg Institute of Health), du LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology), du LISER (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research) ainsi que du Fonds national de la recherche (FNR).

Ces dotations étatiques permettront à l’Université du Luxembourg et aux trois centres de recherche publics de développer, dans le cadre des programmes pluriannuels, des projets spécifiques dans les domaines suivants: «digitalisation et données», «développement durable et énergie», «médecine et santé».

Plus de 900 millions pour l'Université

«Ces missions se veulent avant tout un engagement collectif de la recherche publique pour nourrir et renforcer le développement économique et social du pays» a déclaré le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch.

En hausse de 17,6% par rapport aux précédentes conventions (2018-2021), les dotations seront réparties, dans le détail, de la manière suivante: 908,28 millions pour l'Université, 219,41 millions pour le LIST, 182,54 millions pour le LIH, 62,08 millions pour le LISER, et 294,03 millions pour le FNR. Un bonus de 35 millions sera réparti entre les institutions sur le critère de performance dans le contexte du programme-cadre de recherche et de développement de l’UE.

(L'essentiel)