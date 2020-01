Les établissements publics ont encore des efforts à faire

Sur treize établissements publics examinés par la Cour des comptes pour la période 2013-2018, seul le Fonds Belval n'a pas fait l'objet de recommandations. La Cour a passé au crible la gestion financière d'établissements comme l'Uni, le Laboratoire national de santé (LNS), la Rockhal, ou encore l'Abbaye de Neumünster.

L'institution a salué les gros efforts faits pour remédier aux problèmes soulevés lors du précédent rapport. Mais elle souligne aussi que toutes les irrégularités n'ont pas été résolues et que de nouvelles sont apparues.

Lors de la présentation aux députés par le président de la Cour, Marc Gengler, lundi, le Fonds du logement a pris cher. La Cour a dénoncé un manque de données fiables et des incohérences, de 2015 à 2017. Elle est aussi revenue sur l'escroquerie dont a été victime le Fonds il y a un an. Marc Gengler a précisé néanmoins que le Fonds avait été «très transparent et honnête» dans ses réponses et donné raison à la Cour. Et que la situation du Fonds s'était nettement améliorée depuis 2017 et sa restructuration.

(Séverine Goffin/L'essentiel)