Le pays subit le changement climatique

Cruchten et Ermsdorf en 2016, le Müllerthal en 2018 ou encore Differdange plus récemment. Autant d’exemples d’inondations qui ont ravagé certains endroits du pays au début de l’été. Si «ces épisodes ont toujours existé et existeront toujours», glissent les spécialistes présents à la conférence de presse sur la gestion des risques au ministère de l’Environnement, jeudi, leur intensité pose question. Et l’impact du changement climatique semble indéniable.

«Des villages ont été inondés en 15 minutes alors que le cumul de pluie sur l’année n’a pas évolué. Ces événements extrêmes sont le résultat du réchauffement climatique», estime Claude Meisch, du service hydrologie de l’Administration de la gestion de l’eau (AGE). L’expert explique ainsi que l’évolution des températures provoque «une plus grande capacité de stockage de l’eau», ce qui aboutit à ces pluies intenses. Et le scénario peut vite tourner à la catastrophe compte tenu de la géographie du pays. Les risques de débordement de l’Alzette, de la Sûre et de la Moselle sont ainsi récurrents.

Les drones, pour mieux «anticiper»

Dans ce contexte, le Luxembourg s’est doté d’un nouvel instrument de gestion du risque avec 243 mesures, mais surtout une nouvelle philosophie. «Nous nous sommes longtemps focalisés sur la protection avec des infrastructures comme les murs anti-crues. Il était essentiel de s’intéresser à d’autres aspects», explique Claude Schortgen, ingénieur à l’AGE. Identification des points sensibles, plus de vigilance dans la construction, meilleure information de la population, le Luxembourg veut davantage miser sur la prévention, avec un mot d’ordre: Anticiper.

Pour cela, le recours à la technologie sera fondamental. Ainsi, le monitoring et l’utilisation des drones constituent les principales nouveautés de ce nouvel instrument de planification. Une consultation publique a également été lancée sur le sujet, a conclu Carole Dieschbourg, ministre Déi Gréng de l’Environnement.

(L'essentiel/Thomas Holzer)