Décrocheur scolaire, João souhaite rebondir

Si les chiffres bruts du décrochage scolaire affichent une relative stabilité au Luxembourg, avec 1 670 cas pour l’année 2019-2020 et 1 661 de septembre 2020 à mai 2021, selon les données du ministère de l’Éducation nationale, il n’empêche que la pandémie du Covid et ses conséquences ont tracé un sillon indélébile dans le parcours scolaire de nombreux jeunes.

À 18 ans, João, élève de cinquième au Lycée Belval, a lâché prise lors du confinement de mars 2020. «Petit à petit, je ne faisais plus mes devoirs, qui arrivaient à horaires irréguliers via le logiciel Teams et mes notes ont plongé», relate le jeune homme. «La pandémie a détruit ma progression et mon évolution à l’école, et la quarantaine a ruiné l’apprentissage de la classe», dit celui qui, jusque-là, n’avait jamais rencontré aucun problème scolaire.

«La pandémie n’a pas entamé ma détermination»

Face à cette lente dégradation, João n’a reçu aucun soutien familial - «ma mère m’a dit: "Tu as 18 ans, arrête l’école" - pas davantage que du côté des enseignants: «Ils n’ont pas pris conscience que le fait de recevoir les devoirs à des horaires irréguliers sur Teams était pénalisant pour quelqu’un comme moi». Quant à ses copains de classe, «ils n’ont pas vu le problème. Mais je me suis arrangé pour ne pas le montrer».

Sa planche de salut, João l’a trouvée auprès de la maman de sa petite amie, qui l’a dirigé vers l’Office national de l’enfance (ONE), où il a pu bénéficier d’une aide psychologique, dès février 2021. À partir de là, le jeune Eschois a rejoint l’atelier artistique du Service national de la jeunesse (SNJ) à Esch, où il apprend depuis quelques mois les secrets de la linogravure et de la sérigraphie. Au contact des éducateurs de la division «Soutien à la transition vers la vie active», João a retrouvé le sourire. «Je m’y plais bien, je suis content. Je ne suis plus le même, je suis plus mature, et j’envisage fermement de reprendre l’école quand je me sentirai prêt. Ce sera l’école de la deuxième chance, je recommencerai alors ma classe de cinquième pour améliorer mes notes».

Dans la suite, celui qui «n’avait jamais trop su ce qu’il voudrait faire plus tard» aimerait devenir «conseiller, afin d’orienter les jeunes dans leur parcours. C’est une révélation que j’ai eue au contact du psychologue de l’ONE.» Car, c’est lui-même qui le clame, «la pandémie n’a pas entamé ma détermination. Simplement, je n’ai pas su m’organiser face à une situation nouvelle, alors que c’était juste une question de persévérance». Clairement, João pose un regard lucide sur sa mésaventure.

(L'essentiel/ Jean-François Colin)