Un plan pour sauver au moins 45 emplois à G4S

Un plan de maintien dans l'emploi plutôt qu'un plan social à G4S. Il aura fallu six réunions et «deux semaines d'intenses négociations» pour arriver à ce résultat, écrivent ce mardi les syndicats OGBL et LCGB dans un communiqué commun. Le 7 mai dernier, la direction de G4S avait fait part de son intention de supprimer 80 postes, dont 60 licenciements secs, sur les quelque 1 200 que compte l'entreprise de gardiennage et sécurité au Luxembourg.

Finalement, «un accord visant à sécuriser les parcours professionnels des salariés impactés et à réduire considérablement, voire totalement, les risques de licenciements» est donc intervenu, écrivent les syndicats. Ainsi, des efforts de formation seront faits pour aider les salariés concernés à se reconvertir, en interne ou en externe. Un plan de départs volontaires sera aussi initié.

Pas de licenciements avant décembre

En outre, les syndicats et la direction sont entrés en contact avec la Fedil Security Services pour trouver des solutions avec le reste du secteur. Un comité de suivi avec des représentants du personnel et de la direction analysera en détail chaque mois la situation de l'entreprise et l'évolution de ses effectifs.

Et si la situation économique et commerciale ne s'améliore pas, et que toutes les mesures du plan de maintien dans l'emploi sont utilisées jusqu'au bout, G4S pourra procéder à 15 licenciements économiques au maximum, et pas avant le 1er décembre 2021. Indemnités financières et mesures d'accompagnement sont prévues dans ce cas. Mais l'objectif, aussi bien pour la direction que pour les syndicats, reste de «ramener à zéro le nombre de licenciements».

(L'essentiel)