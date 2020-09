Le Mullerthal va être débarrassé de ses déchets

Cette année encore, de nombreux touristes sont partis à la découverte du Mullerthal. En raison de la pandémie, un nombre particulièrement élevé de visiteurs du Grand-Duché ont passé des «Vakanz Doheem» dans la petite Suisse luxembourgeoise. «Bien sûr, nous sommes heureux de leur intérêt. Malheureusement, cette année, nous avons découvert que ce nombre plus élevé de visiteurs signifiait que de plus en plus de déchets jetés négligemment s'étaient accumulés le long des sentiers de randonnée», explique l'office régional de tourisme, dans un communiqué de presse. Au cours des dernières semaines, il a reçu de plus en plus de commentaires négatifs sur ces déchets.

C'est pour cette raison que la campagne «Clean Up Days Mëllerdall» a été lancée. Elle se déroulera sur deux jours, les 19 et 20 septembre. L'objectif est d'encourager les bénévoles à nettoyer la région. «Nous avons le devoir de protéger la nature et de la préserver pour les générations futures», écrit l'office de tourisme.

Pour que les ordures soient collectées le plus efficacement possible, et pour empêcher les volontaires de partir tous sur les mêmes sentiers de randonnée, l'office de tourisme demande aux participants de s'inscrire à l'avance par mail à info@mullerthal.lu ou par téléphone au (+352) 72 04 571.

(sw/L'essentiel)