L'horlogerie est «un défi à relever»

L’essentiel: Quelles pièces présentez-vous?

Margo Clavier: Deux horloges. Une réalisée, avec l’entreprise L’Épée 1839, en forme de montgolfière, pour la légèreté et la poésie. Pour l’autre, j’ai fait usage des très beaux marbres de la société italienne Marsotto Edizioni. Et j’ai voulu jouer avec la perception de l’objet qui est très différente selon où on se place.

Quel est le ressenti devant le produit fini?

C'est une grande fierté. C’est le travail d’une année. Avec ce type d’études, on est tout de suite dans le bain. Vous créez le design et la maquette. Ensuite, ce sont des allers et retours entre l’école et l’entreprise, qui réussit une vraie prouesse technique pour la réalisation.

Pourquoi cette filière?

J’ai toujours aimé dessiner, le design de produit était une évidence pour moi. Ensuite, il faut se spécialiser. J’ai beaucoup voyagé, je suis Française à l’origine, j’ai voulu rentrer à l’ECAL, car elle a une excellente réputation. Une fois en Suisse, l’horlogerie est un incontournable et c’est un secteur qui reste connoté masculin, là également, c’était un défi à relever.

(L'essentiel/ Séverine Goffin)