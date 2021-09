«J'ai perdu 30 kilos depuis que j'ai arrêté l'alcool»

«Vous ne buvez pas? Que se passe-t-il? Vous êtes malade?» Des questions auxquelles les personnes qui renoncent à consommer de l'alcool sont souvent confrontées. Et lorsqu'il s'agit de femmes, les rumeurs enflent rapidement. «Elle est enceinte?» Les jeunes, en particulier, sont souvent accusés d'abuser de l'alcool. Mais selon vos témoignages, les raisons qui vous conduisent à refuser l'alcool sont aussi nombreuses que variées.

Une lectrice de L'essentiel, par exemple, cite le coronavirus comme principale motivation pour dire non à l'alcool. «Avec la pandémie, c'était devenu la mode de boire à la maison, le soir ou même le matin», glisse-t-elle. Seule à la maison, elle a pris la décision de ne plus consommer. La fermeture des bars et des restaurants a prolongé ma période d'abstinence, dit-elle. Lorsque les contacts sociaux ont à nouveau été autorisés, elle a bu du champagne ou de la bière de temps en temps. «Mais je devenais pompette très rapidement», révèle-t-elle. Une sensation qui ne lui a pas plu. Elle a alors décidé de tirer un trait sur l'alcool. «Depuis, je suis beaucoup plus en forme et concentrée, en phase avec mon corps».

«Je suis une non-buveuse convaincue»

Une lectrice de 23 ans, elle, avait pris la résolution de perdre du poids lors du passage à la nouvelle année, le 1er janvier 2020. Une de ses mesures: s'abstenir de consommer de l'alcool. «Je n'ai pas bu une goutte depuis janvier 2020. Aujourd'hui, je pèse 30 kilos de moins et je me sens bien», rapporte-t-elle fièrement. Jessica (26 ans) n'a pas non plus touché à l'alcool depuis deux ans. Au départ, elle voulait arrêter de fumer. «Le problème, c'est que lorsque je buvais de l'alcool, j'avais aussi très envie de fumer», confie-t-elle. Elle a donc abandonné les deux. «Aujourd'hui, je suis une non-buveuse convaincue».

Une autre lectrice, âgée de 27 ans, a expérimenté ce que signifie être dépendante. L'un de ses parents avait une addiction à l'alcool, dit-elle. «C'est la principale raison pour laquelle je n'ai jamais été ivre de ma vie». Patrick*, 21 ans, quant à lui, trouve tout simplement «effrayant de voir comme l'alcool s'est banalisé dans notre société». «Les gens oublient que c'est toujours une drogue, dit-il. Le lendemain, ils se vantent de leur état d'ébriété, comme si c'était quelque chose dont ils pouvaient être fiers», écrit-il.

Lui n'est pas totalement opposé à l'alcool, mais il aimerait que les gens soient conscients des risques et qu'ils connaissent et respectent leurs limites. Pour cette raison, Joël (62 ans) ne participe plus aux fêtes «où sont stockées des quantités massives de bière, de vin et d'alcool fort». «La meilleure façon de respecter ses semblables et d'être en paix avec soi-même», conclut-il.

Les prénoms ont été modifiés*

