Le printemps arrive au Luxembourg à partir de lundi

Cette fois, le printemps semble bien décidé à montrer le bout de son nez au Luxembourg. Alors que ce week-end, il faudra encore composer avec un temps relativement frais (7 à 9°C samedi, 12 à 14°C dimanche), le début de la semaine prochaine s'annonce nettement plus chaud et ensoleillé. Selon MeteoLux, les températures vont grimper à partir de lundi et ne feront qu'augmenter les jours suivants.

Ainsi, il devrait faire entre 16 et 18°C lundi, puis entre 17 et 19°C mardi et enfin de 18 à 20°C mercredi. Autant dire que nous pourrons laisser manteaux et doudounes au placard et opter pour des tenues printanières. Les nuits, en revanche, resteront bien fraîches, compte tenu de l'absence de nuages. Il ne fera pas plus de 1 à 5°C les nuits de lundi, mardi et mercredi prochains.

(pp/L'essentiel)