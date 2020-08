Un homme arrêté près de la gare avec de la cocaïne

Le comportement d’un homme a paru suspect aux policiers, dimanche matin dans la capitale. Un homme qui se promenait dès potron-minet dans le quartier de la gare a fui dès qu’il a aperçu les agents. Ceux-ci ont alors décidé de le poursuivre à pied.

Il a rapidement été interpellé et amené au commissariat le plus proche. Une fouille a permis de retrouver de l’argent liquide, des téléphones mobiles et plus de 20 boules de cocaïne, selon les dires de la police grand-ducale.

Mis au courant, le parquet de Luxembourg a ordonné l’incarcération de l’individu. Il sera présenté dimanche après-midi à un juge d’instruction, tandis que les éléments retrouvés ont été confisqués.

(L'essentiel)