Une piste cyclable sur l'avenue de la Gare

La Ville de Luxembourg souhaite améliorer la liaison à vélo entre le quartier de la Gare et la Ville Haute. Dans les prochaines semaines, une nouvelle piste cyclable sera construite sur l'avenue de la Gare de la jonction avec l'avenue de la Liberté, jusqu'à la rue du Fort Bourbon (voir le plan ci-dessous).

Les vel'oH! électriques prêts à rouler ce vendredi



Selon Patrick Goldschmidt, les nouveaux vélos électriques seront mis en service ce vendredi 30 novembre. L'inauguration officielle aura lieu à 11 heures sur la place Guillaume II. À noter que les 100 premiers utilisateurs reçoivent un abonnement gratuit d'un an.



60 pour cent des stations "Vel'oH!" ont été converties au nouveau système, les 40 pour cent restants suivront d'ici le 10 décembre. À l'avenir, 860 vélos électriques en location seront mis à la disposition des habitants de Luxembourg et des communes limitrophes (Hesperange, Strassen et Bertrange).



Afin de permettre la construction de la piste cyclable, plusieurs places de stationnement vont être supprimées sur le côté gauche de l'avenue de la Gare, en direction du centre-ville. Certains arbres vont également disparaître. «Ces arbres devaient de toute façon être abattus lors de la reconstruction définitive de l'avenue de la Gare, explique Patrick Goldschmidt (DP), échevin à la mobilité de la Ville de Luxembourg. Nous effectuons ce travail afin d'améliorer le confort et la sécurité des cyclistes. En outre, nous espérons qu'il rendra la circulation autour de la station plus fluide».

«La mentalité a changé»

Il y a encore beaucoup de places de parking disponibles dans le quartier, indique Patrick Goldschmidt. «La mentalité a changé, estime-t-il. De plus en plus de gens traversent la ville à vélo plutôt qu'en voiture. Il faut en tenir compte dans la planification de l'espace public».

Cependant, la situation du trafic entre la gare et le centre-ville reste compliquée. Pour rappel, la ligne de tramway sera prolongée de la place de l'Étoile, jusqu'à la gare centrale - et plus loin encore - jusqu'en 2020. À partir de 2020, les bus seront acheminés par le boulevard Roosevelt, jusqu'à l'avenue de la Gare - mais il faudra d'abord élargir la Passerelle «Al Bréck». Ces travaux ont débuté le 1er octobre dernier, avec des conséquences néfastes pour les cyclistes, car la piste cyclable au-dessus de la passerelle est actuellement impraticable. Avec la construction d'une nouvelle piste cyclable sur l'avenue de la Gare, ces derniers peuvent souffler.

Patrick Goldschmidt (DP), échevin à la mobilité de la Ville de Luxembourg, au micro de «L'essentiel Radio»:

(Jörg Tschürtz/L'essentiel)