Carlex présente son pare-​​brise ultraléger

«ProTRon Evolution»: c'est le nom du véhicule électrique le plus léger au monde développé par des étudiants de l'école supérieure de Trèves. Une fois qu'il répondra à tous les crash-tests, il sera homologué pour la circulation routière. Mais pour être le plus léger possible, il nécessite également «le pare-brise le plus léger du monde», d'après le professeur Hartmut Zoppke. Une tâche qui est revenue au fabricant de verre automobile Carlex, situé à Grevenmacher, qui a décidé de collaborer avec l'école sur ce projet. Carlex a présenté le fruit de son travail ce jeudi. Il s'agit d'un pare-brise deux fois moins lourd qu'un produit similaire, mais présentant le même niveau de sécurité.

C'est au niveau confort que le véhicule léger exige de faire des concessions. Comme l'explique le professeur, l'accent est mis sur «la réduction du poids tout en conservant le même niveau de sécurité». L'isolation phonique n'était pas une priorité comme pour les autres clients haut de gamme de Carlex dont fait partie Porsche. En comparaison avec un pare-brise classique qui pèse entre huit et dix kilogrammes, celui développé par Carlex ne fait que 2,6 millimètres d'épaisseur, pour un poids de 5,4 kilogrammes. Ce produit innovant «made in Luxembourg» comprend également un système de chauffage électrique.

Plus de 70 étudiants travaillent sur le «ProTRon»

D'après les estimations plutôt optimistes des étudiants, le pare-brise devrait être installé sur le prototype dans quatre semaines. Il faudra néanmoins encore faire preuve de patience avant que le premier ProTRon Evolution ne soit «roulable», selon Hartmut Zoppke, qui estime sa mise en circulation «à fin 2020, si tout va bien». Les 70 étudiants travaillent sur le projet en tant que bénévoles.

Pour l'heure, reste à savoir si le ProTRon sera commercialisable. Ce qui vaut pour le pare-brise s'applique également au produit fini qui ne se veut «pas un produit de luxe, mais un produit innovant». Avec une autonomie d'environ 100 kilomètres en condition réelles de conduite, le véhicule léger final devra pouvoir rivaliser avec des concurrents dont les modèles présentent partiellement une plus grande autonomie, même s'ils sont considérablement plus lourds et nettement moins efficaces en raison de leurs batteries et de l'équipement haut de gamme.

(Dustin Mertes/L'essentiel)