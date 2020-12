Un mariage de raison entre les deux Luxembourg?

La réunification de la province belge du Luxembourg et du Grand-Duché est-elle possible? C’est en tout cas l’idée d’habitants belges qui veulent organiser une consultation populaire des deux côtés de la frontière, afin de savoir s’ils souhaitent continuer sur le modèle belge ou s’ils veulent une réunification.

«Le Luxembourg a des atouts que nous n’avons pas, mais les habitants de la province de Luxembourg en ont aussi et nous pouvons clairement être complémentaires», lance Evita, porte-parole du groupe Facebook «Réunification du Luxembourg belge au Grand-Duché de Luxembourg».

«La réunification des deux Luxembourg»

Les responsables envisagent de lancer un référendum: «J’ai vécu pendant quinze ans au Luxembourg et je ne suis pas là pour faire de la politique. Nous prendrons le temps pour analyser les atouts et les synergies pour arriver à notre but: la réunification des deux Luxembourg». Historiquement, le Luxembourg belge faisait, en effet, partie du Grand-Duché entre 1815 et 1839.

Près de 4 000 personnes ont déjà rejoint le groupe Facebook et ce n’est sans doute pas terminé: «Nous en avons marre de la manière dont les choses se passent en Belgique. La population en province de Luxembourg est jeune et a plein d’atouts à faire valoir». Le mariage aura-t-il lieu? Les prochains mois devraient nous en dire plus.

(Jean-François Servais/L'essentiel)